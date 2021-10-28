تفقد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي سير العمل في عدد من المشاريع البلدية التي تنفذها أمانة منطقة حائل واطلع على مراحل انجازها، رافقه وكيل الأمين للمشاريع المهندس محسن بن ناصر بن لبده، ومدير عام مشاريع المدينة المهندس عتيق بن خالد القفيعي، وعدد من المختصين بالأمانة، والتقى مسؤولي الشركات المنفذه للمشاريع وناقش معهم المشاريع الجاري تنفيذها ومدة انتهائها.

وقال المشرف العام على المركز الاعلامي في أمانة حائل المهندس نايف الرشيدي إن أمين حائل اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة واستمع إلى شرح تفصيلي عن كل مشروع ونسبة الإنجاز به من قبل المقاولين، مشيراً الى أن أمين حائل شدد على ضرورة مضاعفة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع القائمة وتسليمها في الوقت المحدد لها مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة ووسائل السلامة بالتنفيذ. وأضاف الرشيدي أن أمين حائل تجول في عدد من الأحياء بالمنطقة واطلع على احتياجاتها الخدمية.