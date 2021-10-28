أوقف ضعف تصريف مياه الأمطار مساء اليوم سالكي طريق شهار وشارع الحدائق والصناعية والغزالي وغيرها من الأحياء السكنية التي ما زالت تعاني من ضعف التصريف.

ففي الوقت الذي تواجدت دوريات مرور الطائف في طريق شهار والحدائق والجنوب لتسهيل التلبك الذي شهده الطريق، غابت آليات الأمانة التي وعدت بها مع كل توقعات للأمطار ما تسبب في توقف الحركة المرورية في الطريق دون تواجد سيارات الامانة التي تقلل من كميات المياه المتدفقة.

واضطر عدد من السكان للتوقف على جنبات الطريق حتى يتوقف ارتفاع منسوب المياه مطالبين بإيجاد حلول لمشاكل التصريف التي لا تتناسب مع كميات المياه في الشوارع مستغربين غياب آليات الأمانة عن تلك المواقع.

من جهة أخرى، كشف مصدر في أمانة الطائف أن الكميات الكبيرة التي شهدها طريق شهار وشارع الستين تسببت في عدم قدرة قنوات التصريف على استيعاب المياه وجارٍ العمل على شفط المياه من مواقع تراكمها.