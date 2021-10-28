عززت لولو أكبر شركة تجزئة في المنطقة، التزامها بدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية من خلال مهرجان الرمان في جميع فروعها في السعودية، وتأتي الفاكهة من منطقة القصيم والباحة بشكل أساسي وسط جهود الشركة لترويج المنتجات الطازجة والمحلية بفضل أحدث الخدمات اللوجستية والتخزين التي عززت العلاقات مع المزارعين المحليين والجمعيات الزراعية لإيجاد وعرض أفضل المحاصيل المحلية المزروعة في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر لولو شركة التجزئة الأولى والوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تروج للرمان المحلي مباشرة من المزارع المحلية، حيث سيبدأ هذا المهرجان في جميع فروعها في الرياض والدمام وجدة في 27 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر 2021. يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة «هذا موسمها» بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتركيز على المحاصيل الزراعية الموسمية.

وقال السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى: «نحن نؤمن بتقديم الدعم للمزارعين المحليين وهذه جزء من جهودنا المشتركة لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومثمرة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.» لولو هايبرماركت – هي سلسلة هايبرماركت وسوبرماركت رائدة ومجموعة البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط الوحيدة التي ظهرت في استطلاع ديلويت السنوي «القوى العالمية للبيع بالتجزئة ٢٠٢١»، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. تأسست في أوائل التسعينات، وهي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وإندونيسيا وماليزيا وسورينام ومصر. أوجدت بداية التسعينات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم و تدير حالياً اكثر من 217 متجرا بعدد موظفين يبلغ 57.000 موظف. ومنذ عام 2020، تتضمن خطة توسع لولو المنظمة بعناية محلات السوبرماركت ومنافذ البيع الصغيرة ومنصة التسوق عبر الإنترنت.