افتتح المستشفى الوطني السعودي، أحد المستشفيات التي تديرها مجموعة العبير الطبية، قسم الطوارئ الذي تم تجديده حديثًا في 17 أكتوبر 2021. وفي كلمته الافتتاحية، قال د. جمشيث أحمد، نائب الرئيس - التخطيط الاستراتيجي - مجموعة العبير الطبية: إن قسم الطوارئ كان جزءًا من برنامج تطوير شامل طموح للمستشفى يتم تنفيذه لتلبية احتياجات طالبي الرعاية في مجتمعنا.



كما أكّد د. أحمد ألونجال، المدير التنفيذي - مجموعة العبير الطبية للموظفين، دعمه الكامل لجميع مشاريع المستشفى للحفاظ على أعلى مستويات الجودة في خدمات الرعاية الصحية. كما ألقى د. فهيم - نائب مدير المستشفى، د. طلال إكرام - المدير الطبي، والسيد حسن الغمري - مدير الإدارة، كلمات تحفيزية للطاقم والطبي، وأكدّوا دعمهم المستمر.

ويستعد المستشفى الوطني السعودي لتقديم خدمات تشخيصية أكثر تقدمًا وملاءمة بكادر طبي محترف لتقديم رعاية صحية عالية الجودة لأولئك الذين يستفيدون من خدماته. ويقدم المستشفى الوطني السعودي مجموعة واسعة من الأقسام المتخصصة تحت سقف واحد مدفوعة بالتكنولوجيا والموهبة والرعاية والرحمة مكون من فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية ومزيج من الأطباء والمستشارين الزائرين المتميزين لمختلف التخصصات؛ حيث تتوافر الخبرة في الوقت المناسب في جميع الأوقات. وتم اعتماد المستشفى الوطني السعودي وفقًا لمعايير للجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مما يجعله مستشفى كامل متخصص متطور لتقديم رعاية صحية تستطيع الوثوق بها.

كما احتفل مركز نبراس الصحة تحت رعاية مجموعة العبير الطبية، يوم السبت الموافق 23 أكتوبر، بافتتاح مركز جديد متخصص بالعناية بالأسنان في قلب المدينة بجدة. سيخدم موقعه الاستراتيجي الغالبية العظمى من الباحثين عن الرعاية في حي مزدحم من خلال مركز مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم.

والهدف من إنشاء مركز متخصص كهذا، ونقلا عن ما قاله لنا الدكتور جمشيث، نائب الرئيس - التخطيط الاستراتيجي هو «جسم الإنسان ليتكون من أعضاء مقسمة إلى إما عضو واحد أو زوج من كل عضو، ولكن أسنان الإنسان 32 ؛ 16 زوجًا! مما يعني الحاجة إلى رعاية أكثر 16 مرة، وهذا هو واحد من أهم الأسباب التي أشعرتنا بالحاجة إلى وجود مركز واحد مخصص للعناية بالأسنان لطالبي الرعاية من جميع الفئات العمرية».

وتم افتتاح المركز من قبل السيد منصور المطيري - مدير عام المديرية العامة للجوازات والسيد سعيد السلمي - عضو مجلس إدارة مجموعة العبير الطبية في حفل الافتتاح، حيث أقيم حفل تدشين قص الشريط وجولة صغيرة حول المنشأة للضيوف مع نواب الرئيس؛ د. جمشيث - نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي، د. أفصر - نائب الرئيس للعمليات وخدمات الأعمال، أ. جابر - نائب الرئيس للشؤون المالية، د. أحمد ألونجال - المدير التنفيذي، أ. عبد الله الجفري - مدير الخزنة، أ. دانش أحمد - مدير التخطيط الاستراتيجي ومديرين آخرين في مجموعة العبير الطبية.

ويتكون المركز من تخصصات فرعية مثل تقويم الأسنان، طب الأسنان للأطفال، علاج جذور الأسنان، تركيبات الأسنان، جراحة اللثة وجراحة الفم والوجه والفكين مع طرق استقصائية مثل الأشعة السينية البانورامية. يحتوي المرفق على 8 عيادات متخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع الباحثين عن الرعاية.

وتمضي مجموعة العبير الطبية في مهمة مستمرة لتقديم خدمات رعاية صحية من الدرجة الأولى للباحثين عن الرعاية في جميع أنحاء المملكة. إنه حقًا اسم يتألق في مجال الرعاية الصحية يمكن للمرء أن يثق به