تفقد محافظ محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، عدداً من قرى «مليحة» التابعة للمحافظة، يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية.

ووقف المحافظ خلال زيارته الميدانية على بعض المواقع في القرية والتقى الأهالي، واستمع لاحتياجاتهم الخدمية ومطالبهم.

وأكد الفلقي أنه عملاً بتوجيهات أمير منطقة عسير، وقفت لجنة مكونة من محافظ محايل ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ومن فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير على قرى مليحة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.