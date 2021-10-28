اختتم في الأسطول الغربي أمس، التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق-21» الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها الأمريكية في البحر الأحمر، بحضور مدير التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري ومن الجانب الأمريكي العقيد البحري كارل هايوود.وأوضح مدير التمرين، أن المناورات تهدف الى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين القوات البحرية السعودية والأمريكية ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء، كما أنه يساهم في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.وأضاف أن التمرين اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية، التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، ما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.