بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس شوكت، ولشعب جمهورية أوزباكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد خادم الحرمين الشريفين، في برقيته، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية التشيك مايلوش زيمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.