بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة للرئيس شوكت، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أوزبكستان الشقيق.كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية التشيك مايلوش زيمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس التشيك، راجياً لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.