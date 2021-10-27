وجّه مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس «بنين، بنات»، بالاستعداد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، وإبراز ما تضمنته من ثوابت دينية ومعانٍ وقيم وطنية تعزز الولاء والوفاء والسمع والطاعة لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وتعميق ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم، وإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والتربوية، وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه من عناية واهتمام بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، والحرص على تعليمهم.

وعقدت لجنة الاحتفال، اجتماعاً اليوم برئاسة مدير تعليم المحافظة، تخلله استعراض لمجمل المناشط والفعاليات التي ستنفذ خلال فترة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة، تتضمن العديد من الفعاليات التي تتنوع بين العروض المرئية والمُشاركات الطلابية واللوحات والمنشورات، إضافة للإنتاج الإعلامي المتنوع والتصاميم الحديثة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وإبراز المنجزات العظيمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر، حيث تُشارك أكثر من 200 مدرسة للبنين والبنات بالمحافظة بالإضافة لمكتب التعليم بالفرشة.

وأكد مدير التعليم، أن هذه المناسبة الغالية تمثل ذكرى مهمة لمرحلة تنموية شاملة ويجب أن نجسدها من خلال أسمى معاني الحب والولاء والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، وولاء المواطن وحبه وتفانيه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

من جهته، أشار مدير النشاط الطلابي بتعليم سراة عبيدة عائض الهاجري، الى أن الإدارة بدأت في الاستعداد، وشكلت لجانا للإشراف والإعداد لهذه المناسبة وفقاً للإطار العام للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة تضمن العديد من المهام الموزعة وفق خطة زمنية محددة لتنفيذها في المجتمع التعليمي، وبذات الهوية الخاصة بهذه المناسبة تحقيقاً للأهداف السامية للمناسبة وترسيخاً لمشاعر الولاء لولي الأمر، وتعزيزاً لقيم المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، واستشعاراً لنعمة الأمن والأمان، والفخر بها، وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.