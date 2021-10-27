استدعت الكويت، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول حرب اليمن. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء)، عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي اتهم فيها البلدين الشقيقين باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.وقالت الوزارة، إن هذه التصريحات لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن، وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية والامارات والتحالف العربي لدعم الشرعية، مؤكدة أنها استدعت القائم بأعمال السفارة اللبنانية وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات التي لا تمت للحقيقة بأي صلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.