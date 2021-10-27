دعت أمانة الأحساء المواطنين إلى إيقاف تركيب مظلات المركبات أمام منازلهم وإزالة القائم منها والتعاون مع الأمانة في تفعيل مبادرة «استبدلها بشجرة» لتكون بديلة لمظلات السيارات، تعزيزًا لجهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.وأشارت الأمانة في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) إلى أن إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري وبالتعاون مع البلديات والإدارات المختصة اتخذت خطواتها في تنفيذ المبادرة والتي كانت انطلاقتها بوضع الإشعارات في 18 ربيع الأول «24 أكتوبر» لحث المواطنين على إزالة المظلات القائمة، مع تحديد فترة أسبوعين مهلة للإزالة، على أن يتم الرفع بعد انتهاء المهلة بقائمة غير المتجاوبين مع المبادرة وتطبيق الأنظمة واللوائح والجزاءات.