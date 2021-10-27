استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الأربعاء)، تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الوضع في اليمن، مؤكدة أنها مرفوضة. ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، تلك التصريحات بأنها «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».وأكد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود التي تقوم بها السعودية من خلال قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة الشرعية لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف الانقلاب على الشرعية الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبتمبر 2014، بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير لمساندة الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واتهم وزير الإعلام اللبناني بتجاهل الجهود المبذولة التي تقوم بها السعودية لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار والتي تواجه تعنتا من الحوثيين وإصرارهم على توجيه الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة إلى الشعب اليمني والمدنيين في السعودية، واستهداف أراضي السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها. ودعا العثيمين وزير الإعلام اللبناني إلى الاعتذار فورا للسعودية والإمارات واحترام مشاعر الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب على الشرعية أمنيا وإنسانيا واقتصاديا.وأفاد العثيمين بأن السعودية دوما تدعو للحوار للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.