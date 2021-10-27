افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة والتي تنظمها إدارة التغذية بصحة تبوك، وذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل، ومديري إدارات التغذية بالمملكة، ويحاضر فيها كل من نائب الرئيس التنفيذي للصحة والأمراض ومراقبة المعايير الدكتور راشد العرفج، كذلك رئيسى قسم التغذية بجامعة الملك سعود غدير الشمري، وتستمر لمدة يومين. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل أن هذا الاجتماع يهدف لرفع أداء وجودة العمل حتى تتحقق نسبة عالية من الفهم والتطبيق الكامل، مؤكدا توجه الوزارة لزيادة تركيز الجهود بتفعيل الرعاية الصحية التغذوية للمرضى، كما شكر إدارة التغذية بصحة تبوك على التنظيم، منوها بأنه كان من المقرر انعقاد هذا الاجتماع قبل عام ونصف، ولكن بسبب جائحة كورونا تم التأجيل إلى هذا اليوم بعد عودة الحياة الطبيعية تدريجيا. من جهته، رحب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بالحضور، مبينا بأن تضافر الجهود التي توليها القيادة الكريمة ووزارة الصحة بالاهتمام بالقطاع الصحي تحققت بعد فضل الله بعودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن التغذية شهدت خلال السنوات الماضية تميزا وتطورا على مستوى الوزارة والمستشفيات لمتابعتهم لمعايير التغذية والحرص على تقديم أفضل معايير الإعاشة للمرضى والمنومين والمرافقين بأفضل المواصفات والمعايير وبجودة ومأمونية. وفي ختام الحفل كرم الدكتور الغامدي المتقاعدين من منسوبي إدارات التغذية بالمملكة وهم عبدالله محمد البديوي وعبدالعزيز علي الدريس وعمر البطار وإبراهيم منصور عطية، كما تم تكريم المشاركين بالدروع التذكارية والشهادات التقديرية لكل من ساهم في إنجاح أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه.