أشاد رئيس جمهورية بولندا أندجي دودا، بالعلاقات المتميزة بين بلده والمملكة العربية السعودية ووصفها بالصديقة.جاء ذلك أثناء استقباله أمس السفير سعد بن صالح الصالح، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لرئيس بولندا وللشعب البولندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا.وقد بادله رئيس بولندا نفس المشاعر وحمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.