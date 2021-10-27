أشار أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في جلسة الاثنينية التي عقدت في قصر أجا وحضرها وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسؤولين والأهالي، إلى جهود القيادة الحكيمة في معالجة أزمة جائحة كورونا وتكامل جهود الوزارات ذات العلاقة والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية كافة، حتى أصبحت المملكة مثالاً عالمياً يحتذى بها في جميع تدابيرها في مواجهة الجائحة.وتطرق أمير منطقة حائل خلال الجلسة، إلى مستقبل صحة المنطقة وخدماتها الطبية، مركزاً على أهمية المرحلة القادمة لتجمع حائل الصحي من أجل تجاوز المراحل الحالية والوصول للمراحل المتقدمة حسب ما هو مخطط له من خطوات عمل للتجمع وانعكاسها على ارتفاع مستوى الأداء الصحي إلى مستويات أعلى، متناولاً مشاريع الصحة والمشاريع التنموية الأخرى بالمنطقة ودور متابعته والجهات الخدمية بمنطقة حائل ومحافظاتها لعدد من المشاريع المتعثرة وإنجازها وحرص المقاولين المنفذين للمشاريع على السرعة والجودة في إنجاز تلك المشاريع.مختتماً الجلسة بتفاؤل عن مستقبل الوطن والمنطقة في ظل الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة.