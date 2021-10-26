افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم (الثلاثاء)، جناح المملكة المشارك في معرض الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وعبّر السفير الصقر، في كلمة له خلال الافتتاح، عن سعادته بمناسبة اختيار تونس للمملكة العربية السعودية لتكون ضيف شرف في المعرض الذي يٌقام تحت رعاية فخامة الرئيس التونسي قيس سعيَّد، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة قيمة لإبراز المنتجات السعودية وما وصلت إليه المملكة من تطور باهر في المجال الزراعي وما يتعلق به من صناعات مختلفة.

وتجول السفير رفقة وزير الفلاحة التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من السفراء الأجانب في مختلف أرجاء المعرض.