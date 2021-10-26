التقى وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين في عمّان نايف بن بندر السديري، ومدير فرع الأردن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سعود بن عبدالعزيز الحزيم، حيث تم خلال اللقاء تدشين تسلم مشروع تأمين مادة الاوكسجين الطبي ومستلزماته لعدد من مستشفيات وزارة الصحة للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا.

وقال الهواري ان المنحة السعودية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على الوقوف إلى جانب الأردن لدعم جهوده نحو مكافحة جائحة كورونا وتعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين بقيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الهواري أن الأردن يتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتحديداً في المجال الصحي، خاصةً في ظل ما تواجهه الأنظمة الصحية العربية من آثار لجائحة كورونا.

من جهته قال السفير السديري ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات، مشيرا الى ان هذه المساعدات تهدف لتدعيم امكانات وزارة الصحة الأردنية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

واضاف السفير السديري ان هذه المساعدات التي سلم 90% منها للأردن، تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

وتشمل المنحة السعودية أوكسجينا طبيا وخزانات للأوكسجين الطبي وعددا من الأجهزة الطبية واسطوانات الأوكسجين لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).