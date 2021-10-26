حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل إلى بعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، التي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

وأكدت الوزارة أن الرسائل التي تصل إلى البعض عبر البريد لا تمت للوزارة بصلة، مشددة على أنها ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الوزارة بجميع المستفيدين ضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور، كما أهابت بالجميع أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وذلك من خلال المنصات الرقمية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والبريد الإلكتروني للوزارة info@mot.gov.sa.