ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم 8125 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض والمخزن لأغراض تجارية في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبقت بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.