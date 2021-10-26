التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم (الثلاثاء)، بدولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بالأمير محمد بن سلمان.

وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية.

فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة اريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس اليكيوسوس باتليس.