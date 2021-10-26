أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنه سيتم السماح بسفر مواطنيها الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاحات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة، إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) 27 أكتوبر الجاري.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى تلك الدول، وتضمن التحديث استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ويشترط على مواطني الإمارات العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول أيضا عددا من اشتراطات المغادرة وهي ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» للمواطني الإمارات، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة.

ونصحت هيئة «الطوارئ والأزمات» و«الطيران المدني» في الإمارات بأنه يتوجب على المسافرين التوجه إلى المراكز الصحية في حال ظهور أعراض أو الإصابة بالفايروس وتبليغ سفارة الدولة، وحفاظا على صحة وسلامة المسافرين أشار البروتوكول إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.