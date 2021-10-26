أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 38 حالة، ووفاة حالتين.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,368 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 70 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,376 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8782 حالة وفاة.
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