تفقد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري مشاريع المدينة الجامعية بالكلية الجامعية برنية، في جولة شملت عددا من المشاريع قيد التنفيذ داخل المدينة الجامعية، رافقه فيها وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعددٌ من مسؤولي جامعة الطائف.وقد بدأت الجولة التفقدية في مباني كليات الطالبات الجديدة في المدينة الجامعية التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية الجامعية برنية. وقدم عميد الكلية الجامعية برنية الدكتور محمد السبيعي شرحًا وافيًا للمرافق التي تم تفقدها، وما يتضمنه مبنى الطالبات، مؤكدًا التوسع النوعي الذي شمل مباني الطالبات، والذي يشمل كافة المرافق الخدمية التي تخدم الطالبات وعضوات الهيئتين الأكاديمية والإدارية. كما شملت الجولة مبنى الطلاب المجهز بالكامل، والتقى بعدد من الطلبة في قاعاتهم. من جهة أخرى، رفع عسيري أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يولونه للتنمية، مشيدا بالدور الذي يقوم به المسؤولون في الكلية، ومثمنا المثابرة على العمل لرفع مخرجاتها ومتابعة مشاريعها القائمة.