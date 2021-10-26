تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي، برفقة رئيس قسم الأسواق بمحافظة رنية مطلق صنيتان السبيعي سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة. وأوضح المهندس «محمد السبيعي» أن مكتب الوزارة بدأ بالإشراف على عدة مواقع بعد نقل الإشراف عليها من الأمانة منها أسواق النفع العام مثل (الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ)، وذلك ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة. وبين «السبيعي» أن الفرق الفنية الميدانية التابعة لمكتب الوزارة تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الخضار، وتم حث المستثمرين أثناء الجولة بتلك الأسواق ومطالبتهم بالنظافة والحراسات الأمنية، كما تم الاستماع لآراء ومقترحات وشكاوى المتواجدين بالسوق. كما تم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها، وتقوم الفرق الفنية التي لديها صفة الضبط القضائي بجولات تفتيشية أيضاً على المزارع، وتأخذ عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق وتفحصها.