كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن رواتب العاملات في قطاع السياحة عادلة مقارنة بالرجال، و54% من العاملين في صناعة القطاع من النساء، معرباً عن تفاؤله بزوال جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الوقت القريب، واستعداد القطاع باستقبال موجة نمو كونه مهماً لارتباط الأمم في ما بينها، مؤكداً تطلّع المملكة بدورٍ مهم لإيجاد الكثير من المبادرات، سواء بجانب التدريب أو الاستدامة بإطلاق مركزٍ عالمي للاستدامة.

وأكّد خلال جلسة «مستقبل السياحة - وجهات نظر عالمية»، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أصبح كابوسًا على المسافرين، موضحا أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح العديد من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة.

وبيّن أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات، التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبيناً أن الأزمة أثّرت بشكل قاسي على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف.

وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحاً أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي، وأكثر من 7 مليارات شخص يعيشون على الكوكب منهم 1.6 مليار تمكنوا من السفر خلال عام 2020، ويعد ذلك رقماً قياسياً، إذ تتوقع منظمة السفر العالمية أن يتجاوز الرقم 3 مليارات، مبيناً أن 80% من صناعة السياحة تخدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.