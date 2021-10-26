دشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، أمس، التمرين التعبوي السادس لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي بن سعيد الغامدي، بحضور قيادات أكثر من 40 جهة مشاركة بالتمرين؛ تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. واطلع الدكتور البتال على آخر ما توصلت له الجهات المشاركة في رفع جاهزيتها للوصول الى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، كما اطلع على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها في مياه الخليج العربي، واستعراض الإمكانات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة، التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي النوعي. وتفقد في الزيارة ذاتها التجهيزات الرقمية وتلك المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز.