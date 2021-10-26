أعلنت وزارة الصحة تسجيل (51) حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، وتعافي (56) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (77) حالة.ووصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى (548303) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (537338) حالة.فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8780) حالة.ودعت «الصحة» إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا؛ لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية بإذن الله.