عقدت لجنة حقوق الإنسان -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي، بمقر المجلس بالرياض، اجتماعا مع سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمملكة هولندا الدكتورة بهية تهذيب، في إطار زيارتها الرسمية التي تقوم بها للمملكة حاليا.وأطلع الدكتور اليامي، الجانب الهولندي على جهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان، موضحا آلية عمل مجلس الشورى والأدوار التي يقوم بها وفقا لاختصاصاته الرقابية والتشريعية، مبرزا دور لجنة حقوق الإنسان في المجلس في دراسة المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان من تقارير سنوية أو دراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها.واستعرض عددا من الأنظمة والتشريعات التي درسها المجلس في هذا الإطار، ومن ضمنها مشروع نظام الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية، مشيرا إلى جوانب تمكين المرأة في العمل البرلماني بمجلس الشورى.بدورها، أعربت سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الهولندية عن سعادتها بهذا الاجتماع، مشيدة بالتشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها ولي العهد، معربة عن إعجابها بما وصلت إليه المرأة السعودية وما حققته من إنجازات عطفا على جهود تمكينها، ومشاركتها في صناعة القرار بشكل عام وعلى وجه الخصوص في مجلس الشورى، معبرة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والتطور الذي توليه حكومة المملكة في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.واستعرض الاجتماع جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ودور مجلس الشورى في هذا الصدد، كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عضو المجلس عضو اللجنة الدكتورة أمل الشامان، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيرد، وعدد من مسؤولي السفارة الهولندية في المملكة.