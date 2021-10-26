شن مغردون هجوماً لاذعاً على قرار جامعة جدة القاضي بمنع لبس «البنطال» لمنسوباتها. وقالت في تعميم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، إن الراغبات في لبس البنطال عليهن الرفع بذلك للإدارة لأخذ الموافقة وفقا لطبيعة عملها في الجامعة. واعتذر متحدث الجامعة الدكتور عبدالإله الشهري لـ«عكاظ» عن التعليق على القرار. وقال: «الجامعة تتحفظ على الرد عن هذا الموضوع»، متسائلاً كيف تسرب التعميم إلى خارج الجامعة؟وقال عدد من طالبات ومنسوبات الجامعة لـ«عكاظ» (فضلن عدم ذكر أسمائهن)، إن القرار لا يتناسب ومكانتهن الأكاديمية، والتشدد في اختيار لباسهن دون مبرر، «لباسنا محتشم وهذه إسقاطات لا تليق بالجامعة، ويجب العدول عن القرار المفاجئ». وأضفن: «لا يوجد سبب لإلزام أساتذة ومنسوبات الجامعة بزي معين طالما لا يخدش الحياء ولا يخالف الذوق العام».وطالب مغردون ببيان واضح من الجامعة عن مسببات القرار الذي يحظر لبس البنطال، متسائلين في الوقت ذاته عن العقوبات المفروضة في حال عدم تقيد منسوباتها بالقرار.