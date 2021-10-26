أكد رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس التزام بلاده بصفتها عضواً في الاتحاد الأوربي، مع بقية أعضاء الاتحاد، بجعل أوروبا قارة خالية من الكربون في حلول 2050، وتقليص الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030.وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف المهمة اتُخذت مجموعة المبادرات المهمة، مثل التوقف عن إنتاج الكهرباء من الفحم بحلول 2028م، متطلعا إلى أن تكون اليونان من أوائل الدول في حوض البحر المتوسط التي تقدم إنتاج الكهرباء من الرياح. وأفاد بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون لدى اليونان أكثر من 2 جيغاواط من طاقة الرياح والخلط في الطاقة، مشيراً إلى حشد أكثر من 30 مليار يورو لتسهم في عملية الانتقال للطاقة الخضراء، عبر مجموعة الحزم التنظيمية والقانونية، متطلعا للحصول على الدعم من الدول الأوربية والاتحاد الأوربي.وتطلع إلى وجود صندوق خاص مرن يتم تدشينه على مدى 7 سنوات، يخصص فيه نسبة كبيرة من الاستثمارات الخضراء.وشدد على أهمية موقع اليونان، كونه وسيلة للدخول إلى السوق الأوربية، متطرقاً إلى المفاوضات المهمة مع مصر في هذا الصدد، مؤكداً أن اليونان تتطلع إلى أن تكون في مقدمة الدول بخصوص عملية الشحن، وبحكم موقعها تستطيع تقليص الغازات المنبعثة في عملية الشحن، وهذا بلا شك تحد صعب يتطلب استثمارات كبيرة، لكننا عازمون على لعب دور مهم في هذا المجال، مبيناً أن بلاده تضم جزراً كبيرة تحمل فرصاً كبيرة للاستثمار، وهي بطبيعة الحال تحيد الكربون.وعرج على الحرائق التي حدثت في اليونان العام الماضي، مقدماً شكره لجميع الدول التي قدمت المساعدة لبلاده، داعياً إلى إيجاد تقنية جديدة تسهم في الحد من حرائق الغابات المستمرة.