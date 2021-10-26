وجّه أمير منطقة عسير ‏الأمير ⁧‫تركي بن طلال⁩، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات، وغرامات مالية بحق 10 مواطنين، و7 مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بمتنزه ⁧‫السودة⁩، وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة.

وتهيب إمارة منطقة عسير، بالالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتفعيل الجانب التوعوي لجميع أفراد المجتمع، والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والابتعاد عن إشعال النار خلال التنزّه، لما يسببه من حوادث الحرائق، وضرورة المحافظة على كافة المواقع والمتنزهات التي تشكّلت منها طبيعة عسير، وكانت ركيزة في بناء استراتيجية تطوير المنطقة.