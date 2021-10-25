دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث ودراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية.وثمن اليوبي لوزير التعليم موافقته على إنعقاد المؤتمر مما يؤكد نجاح المملكة في تجاوز الجائحة، وممتدحا التعامل الاحترافي الذي تعاملت به الجهات المعنية مع الجائحة.وأكد اليوبي على أن البحث العلمي يعد مرتكزا أساسيا في تنمية المجتمعات، وأن مثل هذه الفعاليات تساهم في التنمية المستدامة من خلال معالجة بعض المشاكل. وثمن لكلية الاقتصاد والإدارة دورها وعمله من خلال عميدها وفرق العمل بها التي تؤكد ريادة جامعة المؤسس.وكان المؤتمر قد شهد عرضا قدمه وكيل كلية الاقتصاد للدراسات العليا والبحث العلمي د. سعيد بادغيش عرضا خاصا عن جائزة التميز البحثي. ويشهد المؤتمر في نسخته الحالية مشاركة 14 جامعة سعودية، بالإضافة لمشاركة عدد من الجامعات الخارجية في كل من البحرين، والأردن، ومصر، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، وماليزيا، وفرنسا. حيث يتم تقسم المؤتمر لأربع جلسات ليكون مجموعها 16 جلسة يتم الربط فيها بين الشطرين بالدائرة التلفزيونية.