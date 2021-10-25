تزامناً مع الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تشرف عليها الإدارة العامة للبرامج بوزارة الصحة بمناسبة الشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي 2021، بدأت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالكشف على نزيلات المستشفى بالماموغرام.

وقال مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور أحمد دهلوي أنه تم التنسيق مع إدارة مجمع الملك فيصل الطبي تحت مظلة الشؤون الصحية حيث تم تخصيص جهاز الماموغرام ببرج النساء والولادة لفحص 30 سيدة من نزيلات مستشفى الصحة النفسية اللاتي تنطبق عليهن معايير الفحص بناء على الآلية التي تم وضعها سواء في طريقة نقلهن أو الفريق المخصص لمرافقتهن أو العدد المحدد نقله يومياً وكذلك عمل التقارير النفسية التي تحدد الوضع الصحي النفسي لهن وقت نقلهن. وذكر دهلوي ملهم المبادرة أن فكرة هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها وقد نبعت هذه الفكرة من مبدأ الاحساس بالمسؤولية والواجب الإنساني لخدمة هذه الفئة الغالية علينا.