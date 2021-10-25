أعلنت شركة بن داود القابضة (تداول: 4161)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح متجرها الجديد الدانوب بمركز الكورنيش التجاري، بمنطقة البلد بمدينة جدة. ويشغل المتجر مساحة 1500 متر مربع، ويوفّر للعملاء تجربة تسوق ممتعة اعتادوا عليها في متاجر الدانوب، حيث توافُر مجموعة من خيارات الأطعمة الطازجة عالية الجودة، وعروض تسوق للمواد الغذائية المتنوعة من الساعة 7 صباحًا حتى 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

وتعتبر علامة الدانوب مرادفاً للتميز، كونها تتيح تجربة فريدة من نوعها للعميل، وخيارات عديدة متنوعة، إلى جانب ما تضمه من أقسام خاصة ببيع الأسماك الطازجة واللحوم والفواكه والخضروات والأجبان، وأيضاً خيارات العصائر الطازجة والكعك والأصناف التموينية ومنتجات مخبز «الدانوب» الطازجة، ويمثل افتتاح متجر مدينة جدة الجديد جزءًا من حملة التوسع في سلسلة فروع الدانوب في المملكة، مع توفُر خطة لإطلاق 3 متاجر في 3 مدن بحلول نهاية شهر نوفمبر، ومتاجر أخرى جديدة في مكة والخبر من المقرر افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تعليقه على الافتتاح صرح الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبد الرزاق بن داود، قائلاً: «يسعدنا توسيع عملياتنا في الدانوب بمدينة جدة، لتوفير المزيد من الراحة لعملائنا. لدينا استراتيجية توسع طموحة لمتاجر الدانوب بنهاية عام 2021، مع خطة لافتتاح مزيد من المتاجر في مكة والخبر في شهر نوفمبر وفي الرياض خلال شهر ديسمبر، كما ونعمل على ضمان تواجدنا في مدن المملكة الكبرى، لتقديم أفضل خدمة لعملائنا الأوفياء، كما ويسعدنا أيضًا انضمام مجموعة من الموظفين الجدد إلى فريقنا، والذين سينضمون للعمل في فروع الدانوب الجديدة، بهدف خدمة عملائنا الجدد وتوفير جميع احتياجاتهم في هذه المناطق، وبالتالي تقديم تجربة تسوق ممتعة».

وأضاف: «بافتتاح هذا المتجر الجديد يصل إجمالي فروع شركة بن داود القابضة إلى 76 متجراً - 49 الدانوب و27 بن داود – في 15 مدينة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهو جزء من برنامج التوسع للشركة والذي يتضمن خطةً لافتتاح 5 إلى 6 متاجر جديدة سنوياً حتى عام 2024. بالإضافة إلى ذلك هناك خطط لجلب علامة بن داود إلى الرياض في عام 2022، بالإضافة إلى افتتاح 10 متاجر في الرياض خلال الخمسة أعوام المقبلة، من عام 2022 إلى 2027م.»