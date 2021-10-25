أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 56 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,303 حالات، وبلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,338 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8780 حالة وفاة.

ودعت «الصحة» إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا؛ لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.