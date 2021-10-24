دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، برنامج «أمل» للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما، الذي ينظمه مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب لمدة 3 أيام في المجمع الأكاديمي بالمحالة. ويهدف البرنامج إلى توعية طلاب الجامعة ومنسوبيها، بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما وانعكاساتهما على المجتمع.وأوضح مدير البرنامج سعيد الفرد، حرص مركز التوجيه والإرشاد على تنوع فعاليات البرنامج، حيث يشمل معرضاً توعويّاً يضم العديد من اللوحات الإرشادية تحتوي على معلومات بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما، إضافة إلى تهيئة عيادات استشارية لاستقبال أسئلة واستفسارات الزوار.