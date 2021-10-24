وقع رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش اتفاقية تعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في التعليم الجامعي مع جامعة شقراء، ويمثلها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك صباح اليوم (الأحد) في رحاب الجامعة بالدمام، وعقب الاتفاقية تم إطلاع رئيس جامعة شقراء على التجارب وبراءات الاختراع التي قدمتها الجامعة بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات الأستاذ الدكتور عبدالكريم الهويش، ومجموعة من عمداء العمادات والكليات.

وقال الربيش إن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي وتقديم خدمات تعليمية مختلفة في الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب والأبحاث الأكاديمية وتقنية ونظم المعلومات والجودة والاعتماد الأكاديمي من خلال معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة، وذلك رغبة من جامعة شقراء في عقد شراكة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستهدف تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي بهدف استفادة كلا الطرفين من خبرات وتجارب الطرف الآخر في تلك المجالات، وانطلاقاً من مبدأ تفعيل أوجه التعاون بين جامعة شقراء والجامعات والقطاعات المختلفة بالمملكة لتعزيز التعاون المشترك بينهما.

فيما نوه رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي السيف بأن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد أهمية التبادل المعرفي بين الجامعتين في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية، مشيراً إلى أن جامعة شقراء حريصة على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين مختلف الجامعات في المملكة لتعزيز العملية الأكاديمية بالجامعة والاستفادة من ما تقدمه الجامعات، والتي تتسق مع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى جامعة شقراء لتحقيقها مثل الإجادة في جميع المجالات والتميز في مجالات محددة وإيجاد نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين وتعزيز قدرات الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل وحاجات مجالات التنمية وبناء جسور تواصل بين الجامعة والمجتمع وبين الجامعة وغيرها من الجامعات الأخرى المحلية والعالمية وإيجاد بيئة تعليمية ذات قاعدة واسعة.

وأشاد الدكتور السيف بما شاهده في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من خبرات أكاديمية ومعامل متقدمة تثلج الصدر وتعزز العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعة ليصل تأثير هذا التقدم إلى كافة الجامعات في المملكة وفق أعلى المعايير الدولية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وقدم مشرف عام الجودة الدكتور أحمد الكويتي عرضاً تضمن أبرز إنجازات عمادة الجودة والاعتماد، كما استعرض عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد العيسى الجوانب التقنية التي تقوم بها العمادة وما تحقق من منجزات، فيما استعرضت عميدة كلية التمريض الدكتورة فريال القحطاني مراحل تحقيق الكلية الاعتماد الكامل على مستوى المملكة، واستعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية بالجامعة الدكتورة أماني البحر أهداف المركز والأعمال التي يقوم بها وما تحقق من إنجازات على مستوى خريجي الجامعة.