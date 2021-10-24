يعكس ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية في قمة مجموعة العشرين، حرصه واهتمامه بمشاركة السعودية في هذا المحفل العالمي المهم.

ويشارك عدد من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين افتراضياً في هذه القمة، مثل قادة دول السعودية وروسيا والصين واليابان والمكسيك نظرا لظروف الجائحة، إذ تعد مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين في روما افتراضياً في غاية الأهمية، كون المملكة رئيس الدورة السابقة للقمة في الرياض وعضواً في ترويكا القمة الحالية في روما، فضلاً عن أن عددا من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي استمرارا للمبادرات التي أطلقتها السعودية خلال رئاستها للمجموعة خلال الدورة السابقة.

وتعكس مشاركة السعودية في القمة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك، وتأكيدا على حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة، فالسعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين منذ تأسيسها حتى اليوم، وحرصت على المشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات، كما قادت أعمالها خلال العام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.