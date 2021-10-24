كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجرعة الثالثة «المعززة» من لقاحات كورونا المستجد «كوفيد-19»، لا تتعارض أبدا مع تلقي التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وحث على استكمال التحصين بالجرعتين وتعزيزه بالجرعة المعززة التنشيطية من لقاحات كورونا، مع أهمية التطعيم بلقاحات الإنفلونزا الموسمية في موسم الشتاء، إذ لا تعارض بينهما حتى لو تم تلقيهما في يوم واحد.

وشدد متحدث «الصحة» خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا واللقاحات اليوم (الأحد)، على أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن التي تستلزم ذلك، موضحا أن هذا لا يعني أنه لا يستحسن ولا يفضل ارتداؤها في الأماكن المفتوحة التي لا تستلزم ذلك، بل على العكس، فإذا كان الشخص في مكان مفتوح وحوله مجموعة من الأشخاص مع وجود تقارب وازدحام فإن الوعي يدفع إلى ارتداء الكمامة حتى لا يكون هناك ضرر للشخص وللآخرين، فبقاؤنا ملتزمين بالحد اللازم من الإجراءات أمان لنا جميعا.

وفي ما يتعلق بمعنى العودة للحياة الطبيعية، حذّر من بعض التصرفات الخاطئة، إذ إن الأمر لا يعني انتهاء الجائحة، بل هناك فرق بين زوالها وانتفاء مخاطرها وبين تحقيقنا للمكاسب بمراحل وخطوات إيجابية وتخفيف الإجراءات الاحترازية، فما تم هو تخفيف الإجراءات وليس إلغاءها.