افتتح مطعم وكافيه الشرفة بفندق والدرف أستوريا جدة قصر الشرق. وتم دعوة وحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين من مدينة جدة.

وابتدأ الافتتاح بقطع مدير الفندق عمر أبو زيد للشريط الأحمر ومن ثم قطع كيكة الاحتفال مع باقي المديرين المدعوين من فندقي والدرف أستوريا جدة قصر الشرق الهيلتون، وتم دعوة الحضور لجولة حصرية لأعلى وأرقى جناح فندقي بالخليج (الجناح الملكي) بفندق والدرف أستوريا جدة قصر الشرق. وبعد الجولة تم دعوة الحضور لتناول القهوة وشاي الظهيرة الشهيرة بفندق والدرف أستوريا جدة قصر الشرق.

ويقدم كافيه ومطعم الشرفة بفندق والدرف أستوريا جدة قصر الشرق أشهى وأرقى الماكولات المختلفةـ إضافة إلى الأافترنوون تي (قهوة الظهيرة) و القهوة.

واحتفالا بالافتتاح كافيه و مطعم الشرفة بفندق والدرف أستوريا جدة قصر الشرق، قدم عرض خاص «قهوة مع صديق» لتستمتعوا بأفخر أنواع القهوة، كوب لك والآخر مجانا لصديقك. ويبدأ العرض من يوم الأحد 24 إلى 31 أكتوبر 2021.