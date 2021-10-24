أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن هناك فرقا بين انتهاء الجائحة ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، فالجائحة لم تنتهِ بعد، لكن لدينا مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات وليس إلغاؤها، مشدّداً على ضرورة الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفا أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، مشيدا بما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية من جائحة كورونا والتطور المستمر من حيث إعطاء اللقاحات حول العالم، إذ تخطى عدد الحاصلين عليه أكثر من 6 مليار و600 مليون شخص، منوهاً أنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 45 مليونا و500 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين أكثر من 21 مليونا و100 ألف شخص، وهو ما يزيدنا رسوخاً على المكاسب التي تحصلنا عليها من خلال هذه الجائحة.

وأكد بأن الجرعات ليست متوفرة فقط لمن أخذوا الجرعة الأولى أو لمن للتو سيتحصل على الجرعة الثانية بل إنها متوفرة حالياً لمن سيحصل على الجرعة المعززة والتنشيط «الجرعة الثالثة» أيضاً، مضيفًا بأن هذه الجرعة التنشيطية مهمة، بسبب احتمالية نزول مستوى فاعلية التحصين ضد فايروس كورونا مع مرور الوقت، وموضحًا بأننا في المملكة قد بدأنا في إعطاء هذه الجرعة لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية والتي تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، وسيتم التوسع فيها لمنحها لمن هم فوق 18 عاما وما فوق ومضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل (47) حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (548252) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة (2192) حالة نشطة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (79)حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (537282) حالة بإضافة (36) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8778) حالة، بإضافة حالتين «رحمهم الله جميعاً»