صدر عن الديوان الملكي اليوم (الأحد) البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي:

تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 - 1443/3/25 الموافق 30 - 2021/10/31، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي.

وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.