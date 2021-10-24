كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن نتائج وبيانات الدراسات المتوفرة حاليا مبشرة حول إمكانية استفادة وشمول الأطفال من الفئة العمرية دون 12 عاما، وتحديدا بين 5 - 11 عاما، بالتطعيم بجرعات لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرا إلى أن الإجراءات لم تنته حتى الآن، ويتم التعامل دائما وفق قنوات معينة لضمان المأمونية والفعالية.

وقال الدكتور العبدالعالي: هناك هيئات ومراكز متخصصة في ما يختص بهذا الأمر، وبدأ ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون هناك اجتماعات وقرارات مهمة حول ذلك خلال اليومين إلى ستة أيام القادمة، ومن المتوقع أن يكون هناك تقدم خلال هذا الأسبوع وظهور الأنباء حول إمكانية الاستفادة منها وإعطاء موافقات الاستخدام، وبعد ذلك سيكون هناك نظر من بقية الهيئات حول العالم.

وشدد -خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا واللقاحات اليوم (الأحد)- على الثقة الكبيرة بما تتخذه الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من قرارات في هذا الشأن، إضافة إلى هيئة الصحة العامة (وقاية)، مؤكدا بقوله: «إذا توفرت البيانات المناسبة فسيتم إعلان المستجدات أولا بأول في ما يخص هذا الموضوع».