افتتح نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان اليوم (الأحد)، المعرض التوعوي (دارنا بلا مخدرات) بمقر مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية وتجول داخل المواقع المشاركة.

من جانبه رحب قائد الحرس الملكي بالقطاع الغربي اللواء ركن سليمان الهذيلي بالفريق الحمدان والمشاركين في حفل افتتاح المعرض التوعوي الأول لمكافحة المخدرات تحت شعار (دارنا بلا مخدرات)، مشيراً إلى إن هذا المعرض سيكون عوناً لهم بعد الله عز وجل في أداء رسالتهم بالتوعية بأضرار المخدرات حتى يصبح الوطن بتعاون الجميع بلا مخدرات. وقال إن هذه الآفة التي في طريقها لن تعرف الحياة فهي مفسدة للحياة والصحة وتجعلك حبيسا للوهن والقلق وتنزعك من أسرتك وأحبابك وتلقيك في شقاء دائم.

وأشاد بجهود مكافحة المخدرات للتصدي لآفة المخدرات ومنع تهريبها حماية لأبنائنا من هذا الوباء المدمر حيث تخوض بلادنا معركة كبيرة لحماية الوطن والمواطن من هذة الآفة

وسأل الله أن يحمي البلاد من كل عدو حاقد وأن يجزي القائمين على مكافحة المخدرات خير الجزاء وأن يمدهم بالقوة لاقتلاع جذور الشر المشاركة في نشر هذه الآفة.

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس القادم ويشتمل على محاضرات بواقع 4 محاضرات يومية يتحدث بها مختصون عن أنواع المخدرات وأخطرها وعن الطرق الحديثة في الكشف عن المخدرات وعن الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات.