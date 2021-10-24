أعلنت وزارة الخارجية، أنه وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

وأعلنت «الخارجية» أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مالي، ويستفيد من الخدمة الزائرون ممن هم خارج السعودية من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، ويأتي ذلك استكمالا لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكشفت أن التمديد تم بشكل آلي حتى تاريخ 1443/4/25 الموافق 2021/11/30، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa).