أعلنت وزارة الصحة أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين، في مجموعة من مؤشرات الفحوص، وتجاوزت 30,000,000 فحص لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لتُساهم في الحد من تفشي الوباء، واستقرار الأمن الصحي.

ومنذ بدء الجائحة، كانت أولى التوصيات التي خرجت بها منظمة الصحة العالمية للسيطرة على الجائحة هي التوسع في الفحوصات، وتكمن أهمية الفحص في: الكشف المبكر، الحد من تفشي الحالات، استقرار الأمن الصحي.

وتصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في سياسات الفحص الموسع والإتاحة، وهذا يعد مجسدا لمبدأ سهولة وصول الخدمات للجميع، كما تصدرت السعودية في سرعة صدور النتائج وبأرقام قياسية بشكل يساهم في دعم الإجراءات الوقائية والتدخلات العلاجية.

إضافة إلى ذلك، فقد تصدرت السعودية دول «العشرين» في معدل الإجراء مقابل كل حالة إيجابية، مع تحسن نسبة الإيجابية الذي أسهم بدور فاعل في السيطرة.