أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين مهن التسويق بنسبة 30% على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن التسويق، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بتوطين هذه المهن وقصر العمل فيها على السعودين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2022، وسيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاصة في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهن التسويق وقصرها على السعوديين في مهن مدير واختصاصي تسويق، ومدير الدعاية والعلاقات العامة، وخبير مبيعات تسويق، ومصمم دعاية وإعلان، ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية من خلال الرابط التالي:

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/23102021.pdf