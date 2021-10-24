تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر 42 عاماً بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة إثر اشتعال النار في مقر سكنه. وأوضح مدير خدمات جراحة التجميل بالتجمع الصحي بمكة رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور حاتم عبادة أنه بعد معاينة المريض في قسم الطوارئ تبين أنه يعاني من حروق عميقة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 90 % من إجمالي مساحة سطح الجسم مع تأثر الجهاز التنفسي والرئتين بسبب استنشاق الأدخنة والغازات في موقع الحريق وعلى الفور بدأ الفريق الطبي المعالج تطبيق الخطة العلاجية بإنعاش المريض، وتعويض الجسم بالسوائل والأملاح، وتحسين الدورة الدموية، وإعطائه العلاج اللازم من مسكنات ومضادات حيوية بعد تنويمه في قسم الحروق بالمستشفى وفقاً لأحدث البروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات بالتعاون مع التخصصات الأخرى مثل التغذية العلاجية والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ومكافحة العدوى والخدمة الاجتماعية والتخدير والعمليات كل فيما يخصه.



كما تم إخضاع المريض لعمليات جراحية لتغطية الحروق العميقة باستخدام بدائل الجلد والرقع الجلدية المستخلصة من الأماكن السليمة القليلة المتبقية.