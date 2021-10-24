شهدت الكلية الجامعية بمحافظة رنية التابعة لجامعة الطائف قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، إذ تزايد عدد الأقسام إلى 16 قسماً فيما تُقدّر طاقتها الاستيعابية بأكثر من 2500 طالب وطالبة. وبدأت الدراسة في ‏الكلية الجامعية برنية ‏ عام 1429هـ، وكانت تحوي 3 أقسام ليتزايد عدد الأقسام ويتنوع بين العلوم الإنسانية والعلمية، كما شهدت تزايداً في نسب القبول الأمر الذي أسهم في الحد من الهجرة للمدن ومكّن الكثير من إكمال الدراسة الجامعية بعيداً عن تكبّد عناء السفر ومشقة المواصلات. ‏وتمت تهيئة مقر الكلية الجامعية بتقنيات وإمكانات تعظّم الاستفادة مما وفرته القيادة للوصول لبيئة تعليمية ملائمة ومحفّزة، ويجري حالياً تنفيذ مبانٍ حديثة ومتطورة تحوي 21 مدرجاً وما يزيد على 25 مكتباً، إضافة إلى مبنى تعليمي مكون من طابقين، كذلك مكتبة جامعية ‏ومطعم، ويحوي أيضاً مبنى القاعات الرئيسي والمكاتب الإدارية، ومبنى مستقلاً للمعامل يضمّ 12 معملاً مجهزة بأحدث التقنيات، وأخيراً مبنى الأستوديوهات التعليمية.