دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب والزي المدرسي للنازحين في مديرية عتق بمحافظة شبوة ضمن مشروع العودة إلى المدارس والمنفذ في عدة محافظات يمنية، وجرى أمس توزيع 595 حقيبة وزيًا مدرسيًا للنازحين في مديرية عتق.وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله عن شكره وامتنانه لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم من خلال تنفيذ هذا المشروع لفئة النازحين وتوفير الحقيبة والزي المدرسي للطلاب لمساعدتهم في الالتحاق بالتعليم والتخفيف من معاناتهم جراء النزوح من المناطق المتضررة.من جانبها، أوضحت مديرة مشروع العودة للمدارس إيمان الزبيري أن المشروع يتضمن تجهيز 32 فصلا بديلا مجهزا بأحدث الوسائل، وتوزيع 7140 زيا وحقيبة مدرسية، وتوفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، بهدف تعزيز العملية التعليمية وتوفير الوصول الآمن للتعليم لـ7140 طالبا في محافظات صعدة وحجة والنازحين في مأرب وشبوة.